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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про звільнення з російського полону 26 громадян України: 12 військовослужбовців та 14 цивільних осіб.

«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, серед яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включно 9 жінок. Всьго 26 наших людей», - написала вона.
ForUm

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