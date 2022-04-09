Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про звільнення з російського полону 26 громадян України: 12 військовослужбовців та 14 цивільних осіб.
«За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся третій обмін полоненими. Додому повертаються 12 наших військових, серед яких одна жінка-офіцер. Також ми звільнили 14 цивільних, включно 9 жінок. Всьго 26 наших людей», - написала вона.
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