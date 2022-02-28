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Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені, повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря.

Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність.

Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.

«Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ», - зазначив він.

Враховуючи це, були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму.

Зоря засвідчив, що предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною.

«Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви», - написав він.

А щодо тих, хто наполегливо поширює заклики однієї особи «розшукати митрополита Епіфанія» - скажу наступне. Той, хто пише ці заклики – відомий тісною співпрацею з оточенням Медведчука та Деркача, засвідчених агентів Росії. Чи не виконує він у такий спосіб завдання, і не лише інформаційного? Після перемоги нехай з цим розберуться компетентні органи.
ForUm

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