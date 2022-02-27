Як поводитися на блокпостах
При проходженні блокпоста громадяни мають:
▪️зменшити швидкість автомобіля
▪️завчасно приготувати документи для перевірки
▪️вимкнути фари
▪️увімкнути аварійне світло
▪️не вести відеозйомку
▪️без дозволу військових не виходити з автомобіля
▪️чітко відповідати на питання військових
▪️бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
▪️після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко
У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.
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