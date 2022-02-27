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Як поводитися на блокпостах

При проходженні блокпоста громадяни мають:

▪️зменшити швидкість автомобіля

▪️завчасно приготувати документи для перевірки

▪️вимкнути фари

▪️увімкнути аварійне світло

▪️не вести відеозйомку

▪️без дозволу військових не виходити з автомобіля

▪️чітко відповідати на питання військових

▪️бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

▪️після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.
ForUm

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