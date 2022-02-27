В России придумывают все новые "пугалки" об Украине и ее армии. Такие заявления должны вызвать у россиян страх. У украинцев они вызывают только смех, передает 24 канал.

В России запретили говорить и писать о нападении на Украину. Местный Роскомнадзор уже включил режим репрессий против СМИ, освещающих эти события не только из кремлевской пропаганды. Там запретили называть это войной или вторжением.

Следовательно, россияне о войне в Украине могут "узнать информацию" только из официальных сообщений Минобороны РФ. Их ежедневно проводит спикер Игорь Конашенков.

В одном из таких "сообщений" он заявил о том, что в Украине используют "бандероавтомобили", якобы имеющие повышенную проходимость и оснащенные крупнокалиберным стрелковым оружием или минометами.

Учитывая, что это сообщение рассчитано на российского пользователя, этим пугают только россиян.