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Олександр Лукашенко заявив, що в Україні нібито заарештували майно РБ, а з ним — близько сотні білорусів. Зі слів диктатора, для їх звільнення була проведена «спеціальна операція».

Відповідну заяву він зробив під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі, повідомляє телеграм-канал «Пул первого».

«Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди», — сказав Лукашенко, маючи на увазі Україну.

Далі диктатор заявив, що українці нібито заарештували півтори тисячі вагонів і до сотні транспортних засобів, якими володіли білоруси. Людей, за словами узурпатора, теж взяли в полон.

«Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію зі звільнення цих людей. Ми таку спецоперацію провели. І всіх наших людей звільнили», — стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Республіка Білорусь активно використовується РФ, як плацдарм для наступу і обстрілів. Наприклад, минулого тижня за одну добу з РБ по нашій країні було випущено 20 ракет.
ForUm

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