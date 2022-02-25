Хакеры из группы Anonymous заявили, что проводят кибератаки на Россию, взяли ответственность за DDoS-атаку на сайт пропагандистского канала «Russia Today».
«Коллектив Anonymous находится в состоянии кибервойны против России», - сообщается в твиттере группы.
Хакеры Anonymous заявила, что именно они стоят за DDoS-атаками на российский канал RT.
Накануне созданный по приказу руководства ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупредил об угрозе увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры на фоне военного вторжения РФ в Украину.
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