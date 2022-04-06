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У другому кварталі 2022 року прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету через військове вторгнення РФ, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зі слів глави уряду, у першому кварталі поточного року державний бюджет вдалося виконати на 110%, чому сприяли результати перших двох місяців 2022 року та авансові податкові надходження.

«У другому кварталі внаслідок військового вторгнення Росії прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету України», - сказав Шмигаль на нараді глави держави із членами уряду з питань виконання державного бюджету.

Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення МВФ тощо.

Зазначається, що за несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня.

Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки і важкої промисловості, і малого та середнього бізнесу.

Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.
ForUm

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