За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва слідчими Дарницького УП ГУНП у Києві повідомлено про підозру двом громадянам України у шахрайському заволодінні майном за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це повідомляє прес-служба наглядового відомства.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, дізнавшись про тимчасову відсутність у Києві орендатора приміщення, у якому зберігалося його майно, вирішили ним заволодіти.
Так, зловмисники повідомили потерпілому, який через проведення бойових дій тимчасово переїхав в Кіровоградську область, що співробітники поліції начебто провели обшук у орендованому ним приміщенні та вилучили ящики з його товаром.
На підтвердження цієї інформації шахраї надали потерпілому підроблений акт про примусове відчуження або вилучення майна, а також повідомили, що вилучене майно буде передано на потреби територіальної оборони.
Увівши чоловіка в оману, зловмисники привласнили його майно загальною вартістю 1,8 млн гривень та розпорядились ним на власний розсуд.
Наразі обом особам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
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