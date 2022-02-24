Из-за высокого риска авиационной безопасности, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.

В этой связи МИД рекомендует гражданам Украины, находящимся за границей, оставаться в местах временного проживания, следить за дальнейшим развитием событий, зарегистрироваться в электронной системе «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua) и поддерживать с соответствующими посольствами/консульствами Украины для дальнейших инструкций (соответствующие контакты указаны на главных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений).

24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать военную операцию против Украины.

Украина ввела военное положение.