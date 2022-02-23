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Участники территориальной обороны смогут получить разрешение на охотничье оружие по ускоренной процедуре, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В настоящее время общий массив зарегистрированного оружия, устройств и газовых пистолетов и револьверов у граждан составляет более 1 млн 200 тыс. единиц. Зарегистрировано более 709 тысяч владельцев огнестрельного оружия и более 250 тысяч владельцев спецсредств.

«В феврале 2021 года уполномоченные подразделения выдали около 10 тысяч разрешений на приобретение различных видов оружия. А за аналогичный период этого года – более 10 тысяч 300 таких разрешений», – сообщил замглавы Нацполиции.

Фацевич отметил, что люди, которые будут защищать страну в составе территориальной обороны, смогут получить разрешение на оружие по ускоренной процедуре:

 «Соответствующая инструкция позволяет не предоставлять нам некоторые документы, например, о прохождении обучения или спецпроверок. Также каждый член добровольческого формирования согласно закону должен предъявить справку о несудимости. Если он является членом терробороны и имеет удостоверения, подразделения по контролю за оборотом оружия будут ставить в приоритет и отрабатывать эти документы гораздо быстрее, а затем в максимально сжатые сроки будут давать разрешение».

В то же время, заместитель главы Нацполиции отметил, что в настоящее время таких обращений от членов терробороны нет.
ForUm

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