АО «Укрзализныця» начинает программу бесплатного обучения домедицинской помощи на крупнейших вокзалах страны. Программа охватит города-миллионники и населенные пункты восточного региона, расположенные вблизи линии разграничения, а также города южных областей, сообщили ForUm'у в пресс-службе компании.

«История современного Израиля показывает, что при достаточной гражданской мобилизации ты становишься непобедимым. Для этого каждый человек знает, что и как делать в кризисной ситуации. Мы готовы стать двигателем общественной мобилизации, разворачивая пункты тематического обучения и информирования на вокзалах», — объяснил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

Тренинги по оказанию первой домедицинской помощи будут доступны и бесплатны для всех. Приглашаем желающих записываться на тренинг в удобное время в городах, уточнив детали у координаторов программы на местах (см. контакты ниже). На тренинге можно получить практические знания, которые пригодятся в быту и помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации.

А именно: навыки первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях. Посетители тренинга также получат базовые знания о действиях при эпилепсии, удавлении, утоплении, ожогах, обморожениях, травмах и возникновении других опасных для жизни ситуаций.

Обучение, рассчитанное на людей без базового медицинского образования, после прохождения тренинга посетители получат сертификат.

Список городов, где проходят занятия, и даты тренингов.