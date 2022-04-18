также в разделеСтолица
Не «Мінська», а «Варшавська»: Кличко за перейменування станцій метро з «недружніми» назвами 22
Київ не підвищуватиме тарифи на гарячу воду до 31 травня 16
В Києві почали ремонтувати дороги 12
Пентагон: рф може знову вдарити по Києву 36
Кличко пояснив, чому ще зарано масово повертатися до Києва 52
У Києві затримали росіян, які незаконно переправляли осіб через державний кордон України 19
Окупанти пошкодили 20% логістичної нерухомості під Києвом 12
В столиці відкрили рух Південним мостом 15
Кличко не виключає наступної спроби росіян «взяти Київ за 2 дні» 15
У Києві зі стели на Шулявці прибрали міста-герої Росії та Білорусі 18
За 40 днів війни ЄС перерахував Росії 37 млрд євро за енергоносії 15
У Києві затримали ймовірного шпигуна 24
В’їзд до Пущі Водиці обмежили на невизначений час 18
У метро Києва продовжено рух на «червоній лінії» 16
Київ допомагає передмістям повернулися до мирного життя 9
У Києві заборонили відвідувати ліси 18
Шахраї вкрали у переселенця майна на 1,8 млн грн 24
Кличко знову просить киян не поспішати повертатись в місто 16

У Києві та області з 17 квітня комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00», – написав Кличко.

Мер столиці закликав киян дотримуватися правил комендантської години. А також – не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги