У Києві та області з 17 квітня комендантська година триватиме з 22:00 до 5:00. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00», – написав Кличко.

Мер столиці закликав киян дотримуватися правил комендантської години. А також – не нехтувати сигналами повітряної тривоги.