Офис генерального прокурора открыл уголовное производство в связи с призывами к изменению границ Украины на заседании Совета безопасности РФ, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«15.02.2022 депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость «ЛНР» и «ДНР» - иными словами, украинских территорий. 21.02.2022 состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую идею», - написала она.

В ответ ОГП зарегистрировал уголовное производство по ч.2 ст. 110 УК Украины – публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти.

«Я не имею права реагировать эмоционально: не могу шутить, выражаться на любом языке, кроме процессуального, отправлять проклятия в адрес недругов – все это закон мне делать не разрешает. Но именно закон заставляет нас реагировать на совершенное преступление и отвечать за процессуальную перспективу дел. Наши украинские прокуроры займутся этим делом по полной программе. Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба «за границей» станет тяжело – обещаем», - резюмировала Венедиктова.

Как сообщал ForUm, 21 февраля президент России подписал указы о признании самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.