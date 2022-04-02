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Російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. В «асортименті» мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто  все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні.

Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.

Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

В місті Мозир (Білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи, з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.
ForUm

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