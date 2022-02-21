С Господом ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом был написан Давидом во время преследований Саулом прежде помазания в царя Израилева пророком Самуилом. Это был невероятно тяжелый период в жизни Давида, когда все отвернулись и бросили его», - рассказал архиерей.

Владыка отметил, что главная мысль, сердцевина 26 псалма – это прославление Творца, Который защищает и ограждает от бед всех верующих в Него.

«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26:1).

Стать Господу Своими – вот извечная цель человека, подчеркнул митрополит Антоний. «Это значит возложить все упование на Него, черпать силы исключительно в Его силе и любви, быть верным и преданным Ему до конца, и Он воздаст сторицей», - пояснил он.

«Если радуемся общению с Богом, если блаженствуем, когда Он рядом, и стремимся к Нему больше, чем к любому другому существу, то это верный признак того, что являемся теми, кого Он защищает как Своих», - добавил управделами УПЦ.

Архиерей отметил, что испытания являются спасительными для человека, они меняют его жизнь.

«Псалмы - это живительная влага, укрепляющая пища души, они необходимы, как необходимы путнику подкрепляющая силы вода и еда. Псалмы - наш завет с Богом, завет с Ним единства. Если с Господом, то ничего не должно быть страшно, Он защитит, укрепит и утешит. Бог – единственная опора, крепость и знамя», - пояснил владыка.

По его словам, читая псалмы, не надо стремиться к каким-то особым ощущениям или восторженности. «Не следует давать волю чувствам, ведь они обманчивы и преходящи. Нужно в молитве погружаться глубже чувств. Пусть воля через усилие, сопротивления и растерянность выводит нас сознательно к общению с Богом», - заключил митрополит Антоний.