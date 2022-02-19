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Строительство Музея революции достоинства начнется осенью 2022 года и завершится к концу 2023 г. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский", - написал Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации и летом начнутся подготовительные работы на участке, по которому нет арестов.

"К концу 2023 года все работы должны быть завершены", - подчеркнул замглавы ОП.
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