Нидерланды приняли решение о поставке Украине товаров военного назначения.

Такое решение Кабинет министров Нидерландов принял 18 февраля в ответ на запрос Украины о предоставлении военной помощи в связи с угрозой нового вторжения России, передает Укринформ.

В частности, речь идет о предоставлении снайперских винтовок, шлемов, бронежилетов, радаров и металлоискателей.

В парламенте Нидерландов большинство выступило за предоставление поддержки Украине в сдерживании российской агрессии.

Министр обороны Алексей Резников в ходе выступления в Верховной Раде 18 февраля заявил, что Украина уже получила от международных партнеров более двух тысяч тонн помощи в виде современного оружия, боеприпасов и средств бронезащиты, и это далеко не конец.