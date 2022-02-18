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Жителей «Донецкой народной республики» эвакуируют в Ростовскую область России из-за роста напряженности в регионе, заявил главаоь «ДНР» Денис Пушилин.

«С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста», - сказал Пушилин в своем видеообращении, передает Интерфакс.

Он добавил, что «по договоренности с Российской Федерацией в Ростовской области готовы места для размещения граждан».  
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