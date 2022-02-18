Сотрудники полиции задержали жителя Львовской области, который в селе Наконечное Яворовского района обстрелял пассажирский микроавтобус, сообщила пресс-служба облглавка.

Сегодня, 18 февраля, в 3:00 в полицию поступило сообщение от 37-летнего жителя Тернополя о том, что в селе неизвестный мужчина произвел выстрел из пистолета в его микроавтобус «Мерседес Вито» и повредил боковое стекло автомобиля. В салоне автомобиля находились шесть пассажиров – пострадавших в результате происшествия нет.

На месте происшествия работали экипажи сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Яворивского районного отдела полиции. Правоохранители установили, что выстрел произвел 20-летний житель района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается.