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В украинской столице сегодня, 30 ноября, зафиксирован один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Отмечается, что индекс Киева составляет 133 при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп населения».

При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

В октябре Киев несколько дней подряд находился в числе городов с самым грязным воздухом.
ForUm

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