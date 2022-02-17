Верховная Рада приняла отставку главы Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрия Сенниченко.

За соответствующее постановление проголосовали 318 нардепов, сообщается на сайте парламента.

Решение принято без отчета главы ФГИ, хотя оппозиционные фракции его требовали.

27 января Рада не смогла уволить Сенниченко.

Сенниченко занимал должность главы ФГИ с 19 сентября 2019 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал 16 ноября 2021 года.

В СМИ связывали это решение с аукционом по продаже «Большевика», к которому возникли вопросы у правоохранителей.

Сенниченко начал карьеру в 1997-м экономистом в Национальном банке Украины, где осуществлял управление проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. На протяжении 2000-2001 годов он работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития.