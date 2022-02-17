Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что напряжение между Россией и Западом, очевидно, теперь будет новым «нормальным» положением дел на длительное время, и это придется учесть в планах Альянса.

Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны стран-членов НАТО, передает Европейская правда.

«Россия продемонстрировала, что хочет поставить под вопрос некоторые фундаментальные принципы нашей безопасности – право каждой страны определять свое будущее и право союзников в НАТО защищать друг друга. Они предложили юридически обязывающий документ, который нарушил бы эти принципы. И применили силу, скопив больше всего войск со времен «холодной войны», в попытке запугать другие страны Европы, чтобы они согласились на требования РФ. Это «новая нормальность», которая нарушает основные принципы, которые десятилетиями обеспечивали безопасность и стабильность в Европе», - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО сказал, что в Альянсе не знают, как будут развиваться события, но то, что Россия продемонстрировала готовность действовать силой и инициировала пересмотр основополагающих принципов, заставляет Альянс скорректировать свои долгосрочные планы по восточному флангу.

По его словам, никаких финальных решений на этот счет нет, и обсуждение по конкретным деталям продолжается.

Он отметил, что учитывая то, что делает Россия – создание мощной группировки войск, сопровождаемое агрессивной риторикой, предложения, сформулированные как ультиматум, и факт, что Россия уже применяла силу против своих соседей – Альянс должен воспринимать это серьезно, и именно поэтому усиление восточного фланга уже началось.

По словам Столтенберга, в Альянсе еще не заметили отвода российских войск от границ с Украиной.

«Есть основания для осторожного оптимизма - что Россия заявила о готовности к дипломатическим усилиям… Но мы видим, что отвод войск и вооружения не происходит, российские войска двигаются на позиции, и теперь мы видим кибератаку против Украины", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО по своей сути - оборонный альянс, и есть ряд вопросов, в которых переговоры с Россией и компромиссные договоренности возможны.

«Мы уже раньше доказали, что можем ограничивать ракеты большой дальности, между США и Россией продолжаются стратегические переговоры по этому поводу… У нас нет планов размещать наступательное вооружение в Украине. Но, конечно, мы не можем идти на компромиссы по основополагающим принципам», - отметил генсек НАТО.

15 февраля Министерство обороны России заявило, что часть войск, участвовавших в оккупированном Крыму, уже возвращаются в места постоянной дислокации. На сайте Минобороны РФ также опубликовали фото и видео военной техники на Керченском мосту.

Президент Владимир Зеленский говорит, что пока нет признаков реального отвода войск Россией от украинских границ. По мнению президента, все люди смогут увидеть признаки деэскалации, когда это произойдет, а не только военные или разведка.

Также разведка США не подтверждает отвод войск России от украинской границы, несмотря на соответствующие заявления Москвы накануне. Энтони Блинкен подчеркнул, что США готовы реагировать на все сценарии – если Россия выберет путь дипломатии или если она выберет путь агрессии.