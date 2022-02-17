Полицейские Днепропетровщины вручили подозрения трем лицам за нападение на журналистов издания «Украинская правда», сообщила пресс-служба облглавка.

13 февраля на территории аэропорта Днипра между группой лиц и журналистами издания «Украинская правда» возник конфликт. В результате нападения следователи открыли два уголовных производства: за препятствование профессиональной деятельности журналистов и угрозы или насилия в отношении журналистов. После проведения первоочередных следственных действий следователи открыли еще одно уголовное производство по факту ограбления водителя, находящегося в составе съемочной группы.

Полицейские уже провели опознание подозреваемых, допрос потерпевших, свидетелей и полицейских, находившихся на месте происшествия. Также к материалам уголовных производств приобщены видео с бодикамер полицейских и видео из интернет-ресурсов, на которых зафиксированы события.

16 февраля троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины), двоим из них – также в совершении ограбления (ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Расследование продолжается за процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днипра.

Напомним, 13 февраля в Днипре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.

Мэр Днипра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию по видеокамерам городской системы «Безопасный город».

По словам Филатова, 13 февраля у олигарха Игоря Коломойского день рождения, и к нему «летели гости разными частными самолетами».

Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).