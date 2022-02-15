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В 33-ю годовщину вывода войск из Афганистана и день праздника Сретения Господня, 15 февраля, в столичном Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана Украинской Православной Церкви сотни воинов-афганцев молились о погибших товарищах.

Фото: сайт КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, традиционно к Афганскому храму и памятнику погибшим воинам-афганцам пришли родные и боевые товарищи погибших. 

В храме также молились представители украинского Союза ветеранов Афганистана, родные и близкие почивших.

По окончании Божественной литургии духовенство и верующие вышли к памятнику воинам-афганцам, где состоялась заупокойная лития и возложение цветов.

Память погибших воинов-афганцев сегодня чествуют по всей Украине, а во всех храмах Украинской Православной Церкви молятся за души воинов, которые не вернулись из Афганистана и умерли от ранений после войны.
ForUm

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