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В Киеве началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе ОП.

После завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под председательством Зеленского и Шольца.

Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также проведут встречу с представителями СМИ.
ForUm

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