Эстония не планирует эвакуировать из Киева свое посольство и не отзывает военных инструкторов из Украины на фоне опасений по поводу новой вооруженной агрессии России.

Как сообщает эстонский портал ERR, об этом заявили члены правительства после экстренного заседания в понедельник, созванного в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Европейская правда.

По оценке правительства, беспрецедентное количество российских войск вокруг украинских границ создает очень высокие риски военной эскалации, и хотя прямой угрозы для Эстонии нет - стоит подготовиться к возможным побочным последствиям в сфере кибербезопасности, внутренней безопасности, энергетики и экономики, а также готовиться к возможному потоку беженцев.

«Эстония поддержит Украину и народ Украины и продолжит оказывать помощь, даже если российская агрессия перерастет в войну», - подчеркнула премьер Кая Каллас.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметила, что Эстония, несмотря на напряженную ситуацию, не будет эвакуировать из Киева свое посольство, но призвала эстонцев учитывать риски.

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что Эстония продолжит поддерживать Украину и не будет отзывать из Украины своих военных инструкторов, обучающих украинских военных.

Он сообщил также, что имеет подтверждение от Британии о готовности перебросить в Эстонию дополнительных военных.