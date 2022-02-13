Украинцы любого возраста на сайте Пенсионного фонда могут узнать размер своих будущих выплат. В этом поможет специальный пенсионный калькулятор.

РБК-Украина приводит пошаговую инструкцию, как сделать расчеты.

Авторизация на портале Пенсионного фонда

Для того, чтобы авторизоваться на сайте Пенсионного фонда, нужно перейти по ссылке. Далее в верхнем правом углу будет предложено зарегистрироваться на портале. Причем предусмотрено два способа - подача заявления и авторизация с помощью электронной подписи.

Для того, чтобы пользоваться большинством сервисов, можно явиться лично в территориальный орган Пенсионного фонда, написать соответствующее заявление, получить расписку о получении заявлении и специальный код. Этот код нужен для регистрации на портале ПФУ с формированием соответствующего логина и пароля для дальнейшей авторизации.

Но тем, у кого есть электронная подпись, процедуру авторизации максимально упростили. На сегодня портал ПФУ принимает подписи, которые сформированы в "ПриватБанке", "Ощадбанке", "Альфа-Банке", "Украсиббанке", "Вчасно-Сервисе", МВД Украины, Национальном банке и так далее.

При авторизации нужно лишь указать путь к электронной подписи и ввести пароль от нее.

Пенсионный калькулятор

Чтобы непосредственно рассчитать размер своей будущей пенсии, нужно перейти в раздел "Пенсионный калькулятор".

- Внимание!!! Сервис расчета пенсии доступен тем, кто авторизуется только с электронной подписью. В таком случае пользователю предоставляется информация из Реестра застрахованных лиц о его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности. При этом есть возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета - как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности - дополнить периоды работы с уточнением заработной платы (при необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка Сохранить и рассчитать).

После расчета пользователь сможет просмотреть:

размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета;

протокол расчета.

Количество расчетов не ограничено, как и то, сколько раз можно изменять данные.

В то же время важно понимать, что расчеты проводятся согласно пенсионному законодательству, которое действует по состоянию на февраль 2022 года.

Пример расчета

Отметим, если вам еще не положена пенсия по возрасту, то "Пенсионный калькулятор" не сможет рассчитать выплаты "по введенным данным". Но можно получить расчет с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста.

Например, расчет для мужчины 1989 года рождения, который получает минимальную зарплату, показывает, что он сможет выйти на пенсию в 2046 году, то есть в возрасте 60 лет при условии, что у него будет 35 лет стажа.

Соответственно, с учетом данный на сегодня он сможет претендовать на пенсию в размере 2 200 гривен в месяц.