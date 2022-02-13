Украинскую пенсионную систему ожидает очередное нововведение - некоторые украинские граждане смогут выйти на пенсию независимо от того, достигли ли они пенсионного возраста. Однако для этого нужно два условия - минимум 40 календарных лет страхового стажа, и наступление 2028 года, с которого станет доступна эта опция.

Как пишет Слово и Дело, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста» – говорится в сообщении министерства.

Указывается, что процедура будет не самой простой. Каждый индивидуальный случай досрочного выхода на пенсию при наличии таких условий будет рассматриваться отдельно. При оформлении пенсий такой категории украинцев Пенсионный фонд будет учитывать два момента - общее количество страхового стажа и полученную зарплату, но только ту, с которой были уплачены страховые взносы.

Как сообщалось ранее, 1 марта пенсии и социальные пособия будет проиндексированы на 14%, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«За 2021 год мы видим рост индекса потребительских цен на около 10%. Но мы уже сегодня будем повышать и пенсии, и разные пособия на 14%. Такой индекс мы определили через 50% индекса роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых платятся взносы в Пенсионный фонд. То есть 14% — это то, что нужно ожидать нашим пенсионерам с 1 марта», — пояснила министр.