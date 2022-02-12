Люди, переболевшие COVID, подвергаются более высокому риску развития сердечно-сосудистых осложнений в течение одного года после инфицирования SARS-CoV-2, показало исследование ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов.

Как пишет Судебно-юридическая газета, об этом передает changeua.com со ссылкой на MedicalXpress.

Среди таких осложнений отмечаются нарушения сердечного ритма, образование тромбов, воспаление сердца, инсульт, сердечный приступ, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или даже смертельный исход. При этом проблемы появляются у ранее здоровых людей, а также у перенесших легкую форму COVID-19.

В ходе исследования ученые провели анализ обезличенных медицинских записей и создали контролируемый набор данных, которые включают информацию о здоровье 153 760 человек, у которых был положительный результат на коронавирусную инфекцию в период с 1 марта 2020 года по 15 января 2021 года. Сообщается, что очень немногие из участников исследования были привиты до того, как у них развилось заболевания, так как на момент исследования вакцины не были широко доступны.

Авторы следили за здоровьем сердца пациентов на протяжении одного года и заключили, что сердечные заболевания фиксировались у них на 4% чаще, нежели у тех, кто не был заражен коронавирусной инфекцией.

«Некоторые люди могут подумать, что 4% – это небольшое число, но это не так, учитывая масштабы пандемии. Это означает, что примерно 3 миллиона человек в США страдают сердечно-сосудистыми осложнениями из-за COVID-19», – утверждает Зияд Аль-Али, старший автор работы.

Пациенты с ковидом, по сравнению с людьми из контрольных групп без каких-либо инфекций, чаще на 72% страдали ишемической болезнью сердца, на 63% – сердечным приступом, а также они чаще на 52% переносили инсульт. Кроме того, коронавирусная инфекция увеличивала риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, в том числе сердечного приступа, инсульта и смерти, на 55%.