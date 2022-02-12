В Черное море вошли российские боевые корабли Черноморского флота для "отработки задач обороны". Участие в учениях примут корабельные силы, морская авиация и подразделения боевых войск.

Как пишет Дело, об этом информируют российские СМИ.

Согласно информации ТАСС, корабли Черноморского флота отработают задачи обороны побережья Крымского полуострова и пунктов базирования флота.

"Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова", - сказали в пресс-службе флота.

Для участия в этих учениях в привлечено более трех десятков кораблей.

"На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", - добавили в пресс-службе.

На днях – 8 и 9 февраля – в воды Черного моря зайдут дополнительно шесть крупных десантных кораблей России. Это может быть только демонстрацией силы со стороны Москвы, но в случае обострения такой переброс угрожает операцией по высадке десанта на территории Украины, считают эксперты.

О кораблях в Черном море сообщает мониторинговая группа BlackSeaNews, эту же информацию подтверждают источники BBC.