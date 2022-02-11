В результате взрыва в Ривненском районе погибли два человека, сообщила пресс-служба полиции.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве по улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21:00 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый.

На месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №6 (г. Здолбунов) Ровенского РУП, специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Полицейские устанавливают, какой предмет взорвался.