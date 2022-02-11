За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 936 человек;
- летальных исходов – 236;
- выздоровело – 20 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 462 970 человек;
- выздоровели – 3 750 826 человек;
- летальных исходов – 102 403;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 920 897.
С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.
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