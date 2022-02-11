также в разделеПроисшествия
От взрыва на Ривненщине погибли два человека, полиция проверяет, что взорвалось 8
В Украине за сутки – 41 694 новых случаев COVID-19 13
Резников снова заболел коронавирусом 16
В Украине – более 38 тысяч новых случаев COVID-19 11
Три области переходят в «красную» зону 48
За сутки в Украине – 34 353 новых случаев COVID-19 11
На Львовщине автомобиль упал в реку, водитель погиб 24
В Украине за сутки – 23 378 новых COVID-19 13
Fox News: При полномасштабном вторжении РФ, Киев "падет" за 72 часа 124
В Украине хотят попавших в ДТП водителей обязать проходить проверку на алкоголь 17
ОБСЕ зафиксировала скопление военной техники боевиков на Донбассе 35
Reuters: В случае нападения России, Украина потеряет до 25 тысяч военных 329
В Верховном суде опровергают исчезновение 68 ведомственных автомобилей 24
В Минобороны прокомментировали возможность бомбардировок городов Украины 44
На Киевщине обнаружили АЧС у диких кабанов 35
В ДТП с микроавтобусом на Полтавщине пострадали 11 человек 19
В Украине за сутки – почти 44 тысячи новых случаев COVID-19 51
На Ривненщине фура выехала под поезд: ряд составов задерживаются 28

 За сутки 10 февраля в Украине зафиксировано 41 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 936 человек;
  • летальных исходов – 236;
  • выздоровело – 20 850 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 462 970 человек;
  • выздоровели  – 3 750 826 человек;
  • летальных исходов – 102 403;
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 920 897.

С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. В общей сложности проведено 30 997 467 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги