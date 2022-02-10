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9 февраля 2022 детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, речь идет о:

депутате Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета;

помощнике депутата Киевсовета;

директоре коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

заместителе директора коммунального предприятия;

приближенном к депутату лицу.

Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли («купал») заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использование точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои «услуги» участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

При передаче части неправомерной выгоды в размере 1,26 млн грн депутата и еще пять человек разоблачили.

Следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, задержанный депутат – «слуга народа» Владислав Трубицын, возглавляющий комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства.  
ForUm

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