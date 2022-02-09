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Украинцы, которые прививаются бустерной дозой вакцины против COVID-19, получат дополнительно 500 грн в рамках президентской инициативы «еПоддержка», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

 «Правительство сегодня приняло изменения в программу. Украинцы, сделавшие бустерную дозу вакцины, с 14 марта смогут получить дополнительно 500 грн на специальный счет еПоддержки», — отметил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, люди старше 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы смогут потратить средства в рамках программы на лекарства и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал ForUm, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.

Гражданам, получившим бустерную дозу вакцины против коронавируса, обещают дополнительно 500 грн.

С 1 февраля появилась возможность сформировать сертификат о получении бустерной дозы в приложении «Дия».
ForUm

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