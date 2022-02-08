Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что европейскому континенту нужен новый безопасно-оборонительный порядок, который устроил бы всех игроков.

Такое заявление он сделал после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет ВВС Украина. Визит в Киев состоялся на следующий день после поездки в Москву, где Макрон общался с президентом Владимиром Путиным.

Но если переговоры Макрона с российским лидером длились шесть часов, то с Зеленским разговор ограничился двумя часами.

«Моей целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы, - добавил Макрон. - Я считаю, что достиг этой цели».

Разговор с украинским коллегой длился не так долго, как с российским президентом, но сам Зеленский назвал его «очень результативным».

На итоговой пресс-конференции он демонстративно обращался к президенту Франции на «ты» и благодарил его за посредничество в разрешении конфликта с Россией.

Макрон заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины и похвалил украинского президента за «взвешенность и хладнокровие» тогда, когда Россия в течение нескольких месяцев наращивает войска вблизи украинских границ.

«Мое намерение, с этим я приехал в Москву и в Киев, - восстановить безопасно-оборонительный порядок на европейском континенте», - заявил Макрон.

По его мнению, путь к деэскалации лежит в выполнении всеми сторонами минских договоренностей, а также создании «новых механизмов обеспечения безопасности».

«Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели, - заявил Макрон. - Это широкий диалог в инновационном ключе по вопросам безопасности, который бы для нас всех создал новый безопасно-оборонительный порядок, который бы устраивал всех на континенте».

Что именно он подразумевает под новым порядком, президент Франции не конкретизировал.

Но на вопрос журналистов относительно информации во французских СМИ о том, что якобы Путин и Макрон обсуждали план по «финляндизации» Украины, то есть ее нейтральности и внеблоковости, президент Франции ответил решительным возражением.

«Я не использовал никаких этих формул. Вы использовали формулу «финляндизация», я такого не слышал», - заверил Макрон.

Он также заверил, что наоборот позиция Запада состоит в том, что НАТО должна сохранять политику открытых дверей. И это важно, в том числе, для таких стран, как Финляндия.