Украина своей терпеливой реакцией на действия РФ демонстрирует мудрость, сказал президент Владимир Зеленский, комментируя слова, сказанные президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник относительно выполнения минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Относительно минских соглашений… высказывание «нравится – не нравится, терпи моя красавица». Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу «моя», мне кажется, это уже перебор небольшой», - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«А относительно «терпи моя красавица», я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость», - добавил Зеленский.

Напомним, на прошедшей пресс-конференции российский Путин заявил, что не видит альтернативы Минским договоренностям.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Надо исполнять. По-другому не получится», - сказал Путин.