Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого «военкомата ЛНР». Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования «военного комиссариата ЛНР».

Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами «законов ЛНР».

В частности, он обеспечивал «комплектование» незаконных вооруженных формирований боевиков, воевавших против Вооруженных сил Украины и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на военный учет; проводил военное собрание; причислял местных жителей к так называемому «резерву народной милиции ЛНР» и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами «военной службы» в рядах НВФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые уклонялись от исполнения воинского долга перед оккупационным режимом.

Напомним, что принудительный характер «мобилизационных процессов» на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

Правонарушителю заочно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск.