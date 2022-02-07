Многие компании не выдерживают конкуренции в условиях нынешнего кризиса, в связи с чем учредители видят только единственный выход — провести ликвидацию предприятия. В этой статье мы кратко расскажем об особенностях проведения такой процедуры, и вы узнаете, как ликвидировать предприятие в 2022 году.

Первый шаг — принятие решение о ликвидации юридического лица

Если речь идет о частном предприятии, то решение о его ликвидации может быть принято собственником единолично. В случае ликвидации общества с ограниченной ответственностью, такое решение принимается на общем собрании участников.

Несмотря на то, что законодатель не выдвигает строгих требований к оформлению решения о прекращении деятельности ООО, в этом документе следует отразить состав ликвидационной комиссии и ее полномочия.

2 этап — направление документов государственному регистратору

В течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о закрытии юридического лица, копию протокола нужно направить государственному регистратору.

В этот же день госрегистратор вносит информацию в Единый реестр и направляет уведомления о том, что юридическое лицо пребывает в стадии прекращения деятельности, в Государственную налоговую службу, Пенсионный фонд, управление статистики.

Третий шаг — работа ликвидационной комиссии

На ликвидационную комиссию возлагается огромная ответственность, поскольку на этом этапе предстоит выполнить большой объем работы. Члены ликвидационной комиссии должны быть компетентными. Лучше всего доверить эту процедуру профильным юридическим компаниям. Если вас интересует ликвидация предприятия «под ключ», ознакомиться с детальной информацией и заказать услугу вы можете по этой ссылке https://legal.ua/ru/likvidaciya-predpriyatij.html.

Ликвидационная комиссия:

проводит инвентаризацию;

закрывает счета;

принимает меры по взысканию дебиторской задолженности;

проводит увольнение сотрудников;

оценивает имущество;

принимает налоговую проверку;

производит расчеты с кредиторами и т. д.

Прохождение такой процедуры занимает несколько месяцев. Но есть еще один вариант — экспресс-ликвидация предприятия, которая происходит буквально в течение пары рабочих дней. Предприятие ликвидируется путем перехода корпоративных прав к другому владельцу.

Чтобы выбрать оптимальный вариант ликвидации и сделать все в соответствии с законом, лучше обратиться за помощью к юристам. Квалифицированная правовая помощь — залог вашего спокойствия в этой нелегкой процедуре.