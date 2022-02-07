также в разделеПолитика
Российский генерал выступил против войны с Украиной
США: Репутация Зеленского зависит от конкурса на главу САП
Виктор Медведчук: Соцопросы показывают, что в случае войны Запад не придет на помощь Украине, нам будут лишь сочувствовать 11
Макрон после встречи с Путиным приедет в Украину 27
Умер экс-нардеп, поддержавший оккупацию Крыма 43
Лукашенко: Украина через 15 лет может войти в Союзное государство 27
Советник Байдена: Россия может аннексировать оккупированный Донбасс 75
Кулеба заявил, что президент Чехии попытался нанести ущерб отношениям между странами 69
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и «аморфным» человеком 49
Лукашенко: В случае войны белорусская армия поведет себя, как российская 38
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности 20
Порошенко призывает вернуться к идее миротворческой миссии ООН на Донбассе 16
В ОП прокомментировали "обещания Ермака" террористам 47
Глава Европейского совета подтвердил "жесткую солидарность ЕС с Украиной" 12
Блинкен и Кулеба обсудили по телефону российскую агрессию 9
КИУ: В прошлом году 90 депутатов-миллионеров получили компенсацию за жилье 14
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность 22
Медведчук: Политики и СМИ показали истинное лицо Зеленского, потому он начал репрессии против каналов и оппозиции 17

Предлагаем вашему вниманию мнение Виктора Медведчука, опубликованное на портале "112".

"Они почувствовали реальную угрозу своему авторитету и реальную угрозу дальнейшему пребыванию при власти. И начались репрессии. В результате этих репрессий за год закрыто пять телевизионных каналов. Самовольно, преступно, минуя судебный порядок, в нарушение действующего законодательства и Конституции, закрыты, заблокированы СМИ, такие как "Страна.ua", "Шарий.net" и многие другие. Идет жестокая и преступная борьба с инакомыслием. Идет борьба с другими мыслями и другими позициями в отношении того, какой должна быть власть в Украине.

Эти действия ‒ политические репрессии, незаконное уголовное преследование в отношении и меня, и моих коллег ‒ продолжаются.

Под этот шумок сегодня проводятся насильственная украинизация, дискриминация русского языка, утверждение Стратегии информационной безопасности, которая вообще уничтожит любые свободные СМИ и не позволит высказывать другую точку зрения. И под этот же шумок пытаются установить и утвердить единую украинскую гражданскую идентичность. Ту идентичность, которую сегодня провозглашают Зеленский и его команда, проводя вот эту насильственную украинизацию, уничтожение всего, что связано с русским языком, и дискриминацию не только русского языка, но и русскоязычного населения.

Потому что атака на партию, которая поддерживает юго-восток страны, поддерживает русскоязычное население, атака на партию, которая реализовывала свою идеологическую позицию через закрытые СМИ, означает только одно: они пытаются уничтожить инакомыслие, свободу мысли и свободу слова. Я уверен, что у них ничего не получится.

Виктор Медведчук".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0