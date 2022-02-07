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Исследование YouGov о ситуации вокруг Украины показало, что на конец января 2022 года жители США и Европы в большей своей части не готовы отправлять вооруженные силы для ее защиты.

Против оказания военной помощи высказались в США 35%, в Дании – 38%, в Великобритании – 30%, во Франции – 26%, в Испании – 28%, в Швеции – 27%, в Италии – 21%, в Германии – 23% опрошенных. Несмотря на то, что эти же опрошенные считают, что Украина в опасности.
Сравните эти цифры: 63% американцев, 48% шведов, 49% британцев, 51% немцев, 53% датчан, 43% французов, 46% испанцев, 40% итальянцев считают, что, вероятно, Россия в ближайшие 2 года нападет в Украину в любой момент.

Выходит, что все разговоры нашей власти о том, что "весь мир с нами" и что нам все будут помогать – ложь. Если вдруг начнется реальная война – никто на помощь не придет, украинцы будут гибнуть, а Запад сочувствовать.

В этой ситуации допустить войну преступно. Нужно использовать все для переговоров, это спасет жизни украинских граждан что на подконтрольной, что на неподконтрольной территории.

Оригинал - в Телеграм-канале Виктора Медведчука
Виктор Медведчук, ForUm

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