Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил ему, что НАТО является оборонительным альянсом, и все демократические страны имеют право претендовать на вступление в организацию, в том числе Украина.

«Премьер-министр подчеркнул, что, в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью относится к Украине», - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

«Он также вновь заявил, что НАТО – оборонительный альянс», - отмечается в сообщении.

Джонсон также сказал Путину, что любые дальнейшие шаги России по вторжению в Украину будут «трагическим просчетом».

Как сообщал ForUm, ранее Путин он раскритиковал принцип «открытых дверей» НАТО. «Вот говорят - политика «открытых дверей». Она откуда взялась-то? Где она прописана? Нигде», - сказал Путин, отметив, что в статье 10 Договора от 1949 года о создании НАТО написано, что альянс по согласованию со всеми участниками и членами НАТО может принимать другие европейские страны в эту организацию.

«Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», - сказал Путин.