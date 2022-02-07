В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро, следователи обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Отмечается, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

Поэтому был назначен ряд экспертиз, установивших личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно ответить относительно личности водителя.

«Следователи ГБР провели большую работу, исследовали большой объем информации, в частности, материалы дела насчитывают более 5 томов. После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были», - говорится в сообщении.

В Интернет-издание «УП» сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел.

Допрошено значительное количество свидетелей, в том числе народный депутат, другие участники происшествия, полицейские.

В частности, сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию.

Заметим, никаких намерений оглашать подозрение полицейскому следователи не планируют.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.