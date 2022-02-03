Бывшая российская прокурорша Крыма Наталья Поклонская, назначенная заместителем председателя российской организации «Россотрудничество», намерена заниматься темой защиты прав россиян в Украине, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

«Нужно, чтобы прошло время для того, чтобы руководитель «Россотрудничества» официально распределил обязанности между заместителями. Приоритетом для меня, предварительно мы обсуждали мои функциональные обязанности, будет защита прав соотечественников за границей, в частности, в Украине», – сказала Поклонская.

Она утверждает, что «всегда занималась защитой прав человека, миром, безопасностью».

«Мой российско-украинский опыт как раз пригодится на этом посту», – добавила Поклонская.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы «Россотрудничества».

Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде в октябре 2021 года, однако так и не приступила к исполнению обязанностей. В январе Поклонская заявила, что у нее «изменились личные обстоятельства» и добавила, что готова «на любую должность, где будет полезна государству».

Наталья Поклонская родилась в Украине, и до 2014 года была в этой стране прокурором. После оккупации Крыма поддержала аннексию и осталась прокурором. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку «Единой России».

В Украине против Поклонской завершено досудебное расследование по факту госизмены.