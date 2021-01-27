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Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Мисто Банк». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

14 декабря 2020 правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
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