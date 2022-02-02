Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из территориальных управлений Министерства обороны Украины. Он допустил хищение государственного имущества на 10,5 млн гривен, сообщили ForUm'у в пресс-службе бюро.

Установлено, что в 2018 на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила частная одесская фирма. После заключения соответствующих договоров предприниматель привлек к противоправной схеме свою жену и знакомого, являвшихся директорами связанных со строительством предприятий.

Компания-победитель и другие участники схемы составляли и выдавали для оплаты Минобороны заведомо ложные учетные документы. В них дельцы указывали сведения о работах и ​​строительных материалах, которые фактически не выполнялись и не использовались.

Следователи задокументировали более 10 фактов завышения объемов фактически выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости, якобы использованных при строительстве материалов.

В то же время чиновник Минобороны «не увидел», что перечень и объемы выполненных работ при строительстве казарм в Мариуполе не соответствуют действительности. Он не проверил акты приемки и справки о стоимости стройматериалов и подписал документы, таким образом санкционировав их оплату.

В результате халатности военного руководителя в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года преступная группа присвоила почти 11 миллионов гривен государственных средств.

В настоящее время бывший военный начальник обвиняется в небрежном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил, оперативное сопровождение – Нацполиция.

В отношении трех членов организованной группы обвинительные акты уже направлены в Приморский районный суд Одессы в июне 2021 года.

Они обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366) УК Украины).