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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, есть ли у него «тревожный чемоданчик».

Об этом спикер сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, укомплектовал ли он такой чемоданчик и имеет ли план на случай введения в Украине особого периода, передает УНИАН.

«Что касается меня и моей семьи, я так и продолжаю проживать, где я и проживаю, - на левом берегу, в одном из высокоэтажных домов. Я там и буду продолжать проживать. Поэтому мы готовимся так, как и все граждане Украины», - отметил Стефанчук.

На уточняющий вопрос, все же есть ли у него «тревожный чемоданчик», председатель ВР сказал:

«Что значит «тревожный чемоданчик»? У нас, как у юристов, просто все документы находятся вместе... У нас всегда так, а не только в этот период».

Также на вопрос о рекомендациях для народных депутатов на время карантина, чтобы в любой момент они могли собраться на заседание в случае необходимости, Стефанчук отметил, что на каждом совещании с руководством фракций настаивает на том, что депутаты должны находиться «в пределах досягаемости» даже в непленарные недели.

«Понимание есть со всеми... Я очень благодарен готовности парламента в любой момент собраться», - сказал он.
ForUm

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