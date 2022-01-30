На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус “Харьков-Слупск (Польша)” попал в ДТП, пострадали 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

ДТП произошло 30 января в 02:03 вблизи с. Хватов Золочевского района (Львовская область).

“На автодороге М-06” Киев-Чоп" в результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на сторону рейсового автобуса “Харьков-Слупск (Польша)” пострадало 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.