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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зміну човниковій дипломатії часів холодної війни прийшла мережева дипломатія із центром у Києві. Як пише Діло, нову стратегію для протидії Росії він озвучив у колонці виданню “НВ”.

Глава МЗС України порівняв роботу української дипломатії із сучасним гаджетом. У даний час вона, за його словами, може на надвисокій швидкості вирішувати багато завдань одночасно, а також зберігати непорушний вигляд. Така робота приносить конкретні результати, підкреслив Кулеба.

У Києва вийшло консолідувати досить високий рівень міжнародної підтримки України. Крім того, західний демократичний світ сьогодні говорить з агресивною Росією єдиним голосом, зазначив глава МЗС. Також Кулеба нагадав, що у Києва є продумана дипломатична стратегія протидії російській ескалації, зараз у неї додали новий елемент – допомогу для збереження стабільності країни.

Міністр розповів про часи холодної війни, коли працювала човникова дипломатія – курсування дипломатів між сторонами конфлікту. У даний час світ змінився, швидкість процесів стала вище, а конфігурація сил на європейському континенті зовсім інша. Україна тепер знаходиться по інший бік завіси, заявив Кулеба.

“Росія не хоче сідати за стіл переговорів з Україною? О’кей, на зміну човникової дипломатії запуститься мережева дипломатія з центром у Києві. Вона передбачає інтенсивне узгодження позицій партнерів у межах міжнародної коаліції зі стримування Росії, тісну координацію з Україною до і після контактів із росіянами”, – зазначив глава МЗС.
ForUm

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