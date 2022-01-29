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В больницах по договору с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) медицинская помощь бесплатна для пациентов в рамках Программы медицинских гарантий. Подробности Главкому рассказали в НСЗУ.

Однако больницы могут официально предоставлять платные услуги, которые не входят в программу медгарантий.

Перечень этих услуг утвержден Постановлением Кабинета министров. Например, это косметология, массаж, зубное протезирование и т.д.

Также услуги платные, если пациент хочет получить их без направления или медучреждение не имеет договора с НСЗУ.

Стоимость платных услуг в коммунальной больнице устанавливает ее владелец – местная власть.

Медицинское учреждение должно разместить эту информацию на всех ресурсах: на своем сайте, в соцсетях и на информационных стендах в больнице.

Оплата за платные услуги происходит официально в кассе или безналично через терминал, а пациенту должны выдать чек.

Если с вас требовали деньги за бесплатные услуги, на которые больница имела договор с НСЗУ, подайте жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ.
ForUm

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