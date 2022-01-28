Бесконечный информационный дискурс о предполагаемом российском вторжении в Украину уже успел порядком надоесть. Дело даже не в том, возможно оно или нет, а в том, что нас хотят заставить думать, что это самое важное в нашей жизни. Вовсе не дефицитный бюджет и инфляция, не забытые пенсионная и судебная реформы, а именно российское вторжение. Ну да ладно, но для чего-то же эту тему гоняют взад-вперед?

Интересна ли она Штатам? Что сторонники власти, что её противники, что настоящие патриоты Украины, что условно «пророссийские» оппозиционеры ответят – да, интересна. США как сверхдержава не может не держать руку на пульсе событий в непосредственной близости от ее основного соперника. Украине в этой войнушке, к сожалению, уготована печальная роль киберполигона, но об этом в другой раз. Того, к чему пришли мы сейчас, конечно, не было бы без действующего президента Владимира Зеленского. Это поистине самый удобный глава украинского государства для американцев. Не только Украины, но и вообще любой другой страны, во влиянии на которую Штаты были бы заинтересованы.

Политическая несамостоятельность Владимира Зеленского во внешней политике даже не обсуждается. С одной стороны, потому что особой самодеятельности здесь не проявишь: ему пришлось гнуть тематику Крыма вплоть до проведения грамотной с точки зрения пиара, но бесполезной с точки зрения практического применения «Крымской платформы», а на донбасском направлении Зеленский попросту отказался идти на уступки – побоялся, что они ударят по его рейтингу. Но и во внутренней политике руки у главы государства связаны. Ему не позавидуешь: вот захотел Владимир Александрович посадить Петра Алексеевича, чтобы выполнить хотя бы один пункт из своих предвыборных обещаний 2019 года. А тут ему прилетает из Госдепа: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обращается к киевской власти и призывает ее «беречь единство украинцев в условиях российской агрессии».

Бесконечные «разоблачения» агрессивных планов России можно побороть только «консолидацией украинского общества», считают в Госдепе, то есть, примирением противоборствующих сторон – Зеленского и Порошенко. Нет, Зеленский точно не «свой парень» для американцев, но он намного более удобный президент, нежели олигарх со своими экономическими интересами.

Порошенко – такой себе отвлекающий маневр от темы, которая, по планам Госдепа должна превалировать. Речь о пресловутом российском вторжении. Может быть, Вашингтон и дал бы Зеленскому поиграть мускулами и дать экс-президенту реальный срок, но не в этот момент. Госдеп предпочитает пользоваться элементами устрашения жителей Украины: один отъезд дипломатической миссии из-за «усилий России по дестабилизации страны и подрыва безопасности граждан Украины» чего стоит. При этом старт эвакуации дали США и Великобритания — страны с наибольшим опытом работы посольств в горячих точках. Те, кто точно бы не паниковали, если бы разговоры о российском вторжении имели бы какие-то реальные подоплеки.

Участь Зеленского, повторяемся, незавидная. Если Байден все же решит его использовать как маячок для финальной точки раздрая между восточнославянскими народами, то ВСУ ударит по Донбассу, и РФ вынуждена будет отреагировать. Недаром Кремль уже несколько лет раздаёт паспорт так называемым соотечественникам в псевдогосударственных образованиях.

Это все нежелательный сценарий ни для Зеленского, ни для Байдена, ни для Путина. Все-таки слишком ресурснозатратной может быть подобная войнушка. Потому, как говорится, вода камень точит, и Офис президента своим ежедневным выпрашиванием вооружения у Германии и остального мира становится основным актером в кибервойне между Украиной и Россией, в течение которой, может статься, не прозвучит ни единого выстрела, но которая оставит тысячи жертв ментального характера.

В контексте срежиссированной ссоры восточнославянских народов, кстати, показательно дальнейшее обострение отношений между Киевом и Минском. Две страны объединяют теснейшие экономические связи, чего уж говорить об исторических корнях, а в это время нам очень надо строить забор на границе с Беларусью – чтоб та уже наверняка ушла в тематику Союзного государства и окончательно отказалась даже от формальной многовекторности. 30 лет после распада СССР на приграничных территориях никаких новых сооружений не было. Зато сейчас, когда мигрантская угроза выглядит все более нереалистичной, нереализуемая «Стена» вновь стала инфоповодом. Как ни крути, а с белорусами у украинцев куда много больше общего, чем с кем-либо другим. Впрочем, наверное, как и русскими, но милитаристская риторика пока не позволяет говорить на эти темы всерьёз.